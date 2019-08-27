Для лаборатории ООО «КВС» поставят современное оборудование

СЕГОДНЯ 16:28 2019-08-27T16:58:14+03:00

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В ходе реализации концессионного проекта ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», направленного на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения в региональном центре, компания производит замену оборудования на объектах городского водокомплекса.

ООО «КВС» заключило договор на приобретение атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией для лаборатории компании. Стоимость нового оборудования — 2,5 млн рублей. Прибор предназначен для измерения содержания химических элементов в различных типах вод, включая питьевые, природные, сточные, в том числе осадках сточных вод.

Отличительными чертами нового оборудования является универсальность, высокая чувствительность, автоматизация измерений. Оборудование предназначено для проведения количественного анализа химических элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии, позволяет определять крайне низкие концентрации элементов в растворах. Управление процессом измерения и обработка полученной информации производится автоматизировано. Данное оборудование применяется в области экологического и технологического контроля производственных процессов и готовой продукции.

Реализация инвестиционной программы ООО «КВС» проводится с учетом мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Одним из ключевых приоритетов в работе ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» является соблюдение стандартов в области охраны окружающей среды. В своей деятельности компания учитывает рекомендации Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций.

ИСТОЧНИК KP.RU