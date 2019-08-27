Пять человек отравились грибами в Саратовской области
В Саратовской области пять человек отравились грибами.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора, все случаи произошли с сезона массового сбора грибов.
Пострадали двое мужчин 33 и 59 лет, 51-летняя женщина и двое 14-летних детей. Они ели жареные дикорастущие грибы — по словам потерпевших, сыроежки и подберезовики.
Все пять случаев произошли в Балашове и Ртищеве.
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры осторожности при сборе грибов, например, избегать старых, условно съедобных, червивых экземпляров. Также не следует собирать их вблизи дорог и промышленных предприятий.
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ИСТОЧНИК KP.RU