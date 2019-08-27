Пять человек отравились грибами в Саратовской области

СЕГОДНЯ 16:15 2019-08-27T16:55:40+03:00

Все пострадавшие ели жареные сыроежки и подберезовики

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области пять человек отравились грибами.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора, все случаи произошли с сезона массового сбора грибов.

Пострадали двое мужчин 33 и 59 лет, 51-летняя женщина и двое 14-летних детей. Они ели жареные дикорастущие грибы — по словам потерпевших, сыроежки и подберезовики.

Все пять случаев произошли в Балашове и Ртищеве.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры осторожности при сборе грибов, например, избегать старых, условно съедобных, червивых экземпляров. Также не следует собирать их вблизи дорог и промышленных предприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Саратовской области два человека погибли от ядовитых грибов

За три года от отравлений пострадали 75 человек

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU