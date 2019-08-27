СЕГОДНЯ 16:13 2019-08-27T16:24:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области сокращается количество организаций всех сфер деятельности, кроме досуга и развлечений. Саратовстат опубликовал данные о количестве вновь открытых и ликвидированных организаций в регионе за январь-июль 2019 года.

За первые семь месяцев в Саратовской области зарегистрировано 1531 новое юридическое лицо, а ликвидировано за этот же срок — 2691.

Сокращение количества предприятий и организаций идет во всех сферах экономики региона. К примеру, в строительстве с начала года возникло 252 новых юрлица, но при этом 346 были ликвидированы. В сфере образования появилось десять новых организаций, а закрылась 51. В «деятельности профессиональной, научной и технической» вновь открыто 123, а ликвидировано — 209, в «торговле оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов» против 505 возникших числится 993 ликвидированных.

Все сферы, которые наблюдает Саратовстат, показали сокращение организаций, кроме одной. Рост числа юридических лиц наблюдается в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — при 39 вновь открытых ликвидировано всего 27.

За семь месяцев в Саратовской области значительно сократилось количество иностранных организаций — их стало на 33 меньше, при этом новых открылось только четыре. На 15 вновь открытых муниципальных организаций пришлось 116 закрытых. Больше всего потерь среди частных компаний, 1 474 новых против 2 427 ликвидированных.

Сократилось количество даже общественных и религиозных организаций и объединений — их стало на 51 единицу меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU