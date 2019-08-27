2019-08-27T16:14:58+03:00
Общество

В Саратовской области с коров надоили 82,3 тыс. тонн молока

Лидерами производства остаются шесть районов
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

По состоянию на 26 августа, с коров Саратовской области надоили 82,3 тыс. тонн молока, что составляет 101,8% к уровню 2018 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, валовой надой молока за сутки составил 374 тонны.

В производстве лидерами остаются Марксовский, Базарно-Карабулакский, Пугачевский, Калининский, Татищевский и Новобурасский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24