В Саратовской области с коров надоили 82,3 тыс. тонн молока

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-27T16:14:58+03:00

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По состоянию на 26 августа, с коров Саратовской области надоили 82,3 тыс. тонн молока, что составляет 101,8% к уровню 2018 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, валовой надой молока за сутки составил 374 тонны.

В производстве лидерами остаются Марксовский, Базарно-Карабулакский, Пугачевский, Калининский, Татищевский и Новобурасский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU