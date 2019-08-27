В Саратовской области с коров надоили 82,3 тыс. тонн молока
Лидерами производства остаются шесть районов
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По состоянию на 26 августа, с коров Саратовской области надоили 82,3 тыс. тонн молока, что составляет 101,8% к уровню 2018 года.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, валовой надой молока за сутки составил 374 тонны.
В производстве лидерами остаются Марксовский, Базарно-Карабулакский, Пугачевский, Калининский, Татищевский и Новобурасский районы.
ИСТОЧНИК KP.RU