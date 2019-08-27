Саратовский преступник скрывался в церковной общине Ярославля

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-27T16:14:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники УФСИН по Саратовской области задержали преступника в Ярославской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, мужчина был признан виновным в краже и сначала получил условный срок, который потом был заменен на реальный.

Однако злоумышленник воспользовался чужим паспортом — жителя Санкт-Петербурга, который потерял свой документ, — и скрылся от правосудия.

Его удалось разыскать при проверке отпечатков пальцев. Оказалось, что гражданин вместе с женой и дочерью проживает в церковной общине Ярославской области. Те также были зарегистрированы под другой фамилией.

Совместными усилиями сотрудников саратовского УФСИН и полиции Ярославской области злоумышленник был задержан, его арестовали и направили к месту отбывания наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU