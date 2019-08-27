Саратовский пловец выиграл чемпионат мира среди глухих

СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-27T16:11:57+03:00

Он получил награду по итогам первого дня состязаний

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С 25 по 31 августа в Бразилии проходит чемпионат мира по плаванию (спорт глухих).

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, участие приняли спортсмены из 29 государств.

Саратовский пловец Андрей Живаев, воспитанник школы «РиФ», стал лучшим на дистанции 200 метров.

Он получил награду за выступление в первый день состязаний.

ИСТОЧНИК KP.RU