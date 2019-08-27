Саратовский пловец выиграл чемпионат мира среди глухих
Он получил награду по итогам первого дня состязаний
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С 25 по 31 августа в Бразилии проходит чемпионат мира по плаванию (спорт глухих).
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, участие приняли спортсмены из 29 государств.
Саратовский пловец Андрей Живаев, воспитанник школы «РиФ», стал лучшим на дистанции 200 метров.
Он получил награду за выступление в первый день состязаний.
ИСТОЧНИК KP.RU