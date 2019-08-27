Главарь банды «черных риелторов» в Саратове присвоил 12 квартир

СЕГОДНЯ 15:12 2019-08-27T16:07:00+03:00

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В Саратовской области готовится к рассмотрению уголовное дело в отношении банды «черных риелторов».

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, на скамье подсудимых оказались шесть человек в возрасте от 31 до 66 лет.

По версии следствия, с 2015 по 2018 годы 49-летний мужчина, возглавляя банду, подделывал договоры о купле-продаже и дарении от имени уже умерших одиноких граждан.

После этого злоумышленники регистрировали право собственности на членов банды, а также посторонних лиц, которые были не в курсе происходящего.

В результате организатор стал обладателем восьми квартир, которые по закону обязаны были перейти в собственность муниципалитета, а также еще четырех квартир — они должны были достаться законным наследникам.

Общая сумма ущерба — 15 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU