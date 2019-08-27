В Энгельсском районе мужчину поймали на незаконной охоте
Его привлекли к ответственности
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Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Саратовской области совместно с представителями комитета охотничьего хозяйства и рыболовства провели рейд по угодьям.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии региона, на территории «Безымянского» в Энгельсском районе задержали охотника, у которого не было разрешения на этот вид деятельности.
Также он перевозил оружие без чехла. За это гражданина привлекли к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU