В Энгельсском районе мужчину поймали на незаконной охоте

СЕГОДНЯ 15:01 2019-08-27T15:54:33+03:00

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Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Саратовской области совместно с представителями комитета охотничьего хозяйства и рыболовства провели рейд по угодьям.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии региона, на территории «Безымянского» в Энгельсском районе задержали охотника, у которого не было разрешения на этот вид деятельности.

Также он перевозил оружие без чехла. За это гражданина привлекли к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU