В Безымянном отметили День села

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-27T15:33:18+03:00

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В селе Безымянное прошло праздничное мероприятие «Мы здесь живем и край нам этот дорог», посвященное Дню села.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, жителей села и гостей с праздником поздравили главный специалист администрации Ольга Яшкова и председатель Совета ветеранов Светлана Салказян. Теплые слова прозвучали в адрес юбиляров-долгожителей села, отметили молодые семьи, у которых в этом году родились дети.

Гостей мероприятия встретил концерт, конкурс на лучшую выпечку, а также дегустация варенья и арбузов.

ИСТОЧНИК KP.RU