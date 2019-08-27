В Саратовской области предложили снизить транспортный налог на катера и гидроциклы

СЕГОДНЯ 14:44 2019-08-27T15:32:24+03:00

Владельцы этих судов не хотят платить несколько десятков тысяч рублей

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Сегодня, 27 августа, в Саратовской областной думе прошло заседание рабочей группы комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности.

Депутат Александр Нараевский предложил снизить налог на регистрацию катеров и гидроциклов. По его словам, ГИМС останавливает суда и 30% из них не зарегистрированы.

Местные жители не хотят платить 30-40 тыс. рублей налога, но общение с ними показало, что при снижении этой суммы законопослушных граждан стало бы гораздо больше.

Владимир Капкаев выступил с возражением, посчитав налог «щадящим» и добавил, что водителям водного транспорта нужно оценивать свои возможности. ГИМС — штрафовать, а не только выявлять нарушителей. В результате обсуждения вопрос решено вынести на заседание комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU