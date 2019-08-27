Спасатели вытащили висящего с моста над Волгой мужчину

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-27T14:29:23+03:00

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С моста Саратов — Энгельс ночью спасли мужчину.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», сигнал о висящем на проводах человек поступил областным и городским спасателям от очевидцев.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и увидели, что гражданин действительно держится за провод, вися да Волгой. При этом мужчина высказывал намерения спрыгнут и не позволял к себе приблизиться.

Тем не менее, его удалось уговорить не совершать необдуманный поступок. Он согласился, чтобы его вытащили на мост. Для этого спасатели забрались на перила и зацепили мужчину альпинистским снаряжением.

Потерпевшего доставили в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU