Саратовские спортсмены взяли медали Первенства России по пулевой стрельбе

СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-27T14:11:37+03:00

Состязания проходили между юношей и девушек

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С 21 по 29 августа в Москве проходит Первенство России по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия среди юношей и девушек и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, Александр Голованов взял первое место и третье место за упражнения с малокалиберным оружием.

Также команда региона взяла бронзу в упражнениях МВ/ДМ-60 и МВ/ДМ-40 микс.

ИСТОЧНИК KP.RU