В Заводском районе временно закрывают два железнодорожных переезда

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-27T14:01:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове временно закроют два железнодорожных переезда в Заводском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, с 10:00 до 20:00 30 августа нельзя будет проехать на 3 км перегона Саратов-3- Князевка на Пензенской улице. Объехать можно только по коммуникации в районе базара «Шарик» на 5-м Динамовском проезде.

Кроме того, с 22:00 30 августа до 18:00 1 сентября перекроют переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание на Нововстраханском шоссе Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU