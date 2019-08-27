Иностранец пытался подкупить участкового из Ершова
Теперь гражданину грозит суд
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В Саратовской области будут судить иностранца.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу.
Следствие считает, что вечером 21 июня его задержали за нарушения режима пребывания в России. В отделении полиции мужчина попытался подкупить участкового, чтобы избежать ответственности, и передал ему две тыс. рублей.
От взятки полицейский отказался.
Иностранец полностью признал вину и был арестован. Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU