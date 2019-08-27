2019-08-27T14:00:18+03:00
Происшествия

Иностранец пытался подкупить участкового из Ершова

Теперь гражданину грозит суд
Екатерина Семенова
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В Саратовской области будут судить иностранца.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Следствие считает, что вечером 21 июня его задержали за нарушения режима пребывания в России. В отделении полиции мужчина попытался подкупить участкового, чтобы избежать ответственности, и передал ему две тыс. рублей.

От взятки полицейский отказался.

Иностранец полностью признал вину и был арестован. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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