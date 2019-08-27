Поставщики школьного питания могут проводить дни национальной кухни

СЕГОДНЯ 13:59 2019-08-27T13:59:10+03:00

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На прошедшем сегодня, 27 августа, совещании в мэрии Саратова по вопросам питания детей в школах свои предложения и комментарии высказали главы районов города.

- Родители просили составить для детей диетическое меню, есть же, например, дети с болезнями ЖКТ, — сказала глава Ленинского района Лада Мокроусова.

Также она отметила, что один из поставщиков (всего их в Саратове 18) проводит дни национальной кухни. И на коллегии в администрации района участники предложили, что это могли бы делать многие поставщики. По словам Леонтьевой, родители также поддержали эту идею.

Другие главы районов поддержали введение стандарта по организации питания школьников.

Также на совещании дали слово поставщикам питания.

Один из них — Илья Выходец — поблагодарил главу Саратова введение стандарта. Другой — Виктор Горбулин — предложил, чтобы поставщика выбирали в конце учебного года, а не перед его началом. Исаев предложил подумать над этим вопросом в конце стартующего учебного года.

В завершение совещания глава города обратился к поставщикам, напомнив, что их проверяют Роспотребнадзор, прокуратура, и если в сторону питания будут замечания, то мэрия будет расторгать договор с недобросовестным поставщиком.

ИСТОЧНИК KP.RU