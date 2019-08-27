«КамАЗ» протаранил легковушку в Саратове
Проспект 50 лет Октября парализован
ДТП на Большой Горной в СаратовеФото: Екатерина Семенова
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Проспект 50 лет Октября парализован крупными авариями.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, одно ДТП случилось на пересечении с улицей Техническая. Перерыто движение в обе стороны.
На пересечении улиц Большая Горная и Мурманский проезд столкнулись «КамАЗ» и Daewoo Nexia. Это также привело к существенному затору. О пострадавших не сообщается
ИСТОЧНИК KP.RU