Названы три района Саратовской области с самой большой зарплатой

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-27T13:33:57+03:00

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В районах Саратовской области можно получать достойную зарплату.

Как рассказали «Комсомолке » в Саратовстате, по данным за январь-июнь за высокой средней зарплатой стоит ехать в Балаковский(36 785,5), Татищевский(31 303,9) и Александрово-Гайский(32 013,3) районы. Здесь за месяц работы заплатят свыше 30 тыс. рублей.

Чуть уступает Советский район(29443,4), Ершовский(29349,3), Духовницкий(29343,9) и Энгельсский(28799,4).

Ожидаемо в числе лидеров оказался областной центр, согласно данным средняя зарплата местных жителей — 37838,5 рублей.

Меньше всего платят в Питерском(20 795,9), Самойловском(20 888,5) и Турковском (20 459,2) районах. Эти данные рассчитаны Саратовстатом по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.

ИСТОЧНИК KP.RU