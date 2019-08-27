2019-08-27T13:14:46+03:00
Общество

Саратовская область входит в ТОП-20 самых некриминальных регионов России

Позиции сохраняются четвертый год подряд
Екатерина Семенова
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Саратовская область сохраняет стабильные позиции в рейтинге криминогенности регионов.

Как сообщает Институт региональных проблем, эксперты которого подготовили исследование, наш регион четвертый год подряд входит в двадцатку самых не криминогенных регионов России.

В 2019 году Саратовская область занимает 68-е место по России, так же как в прошлом и 2016 году. Лишь в 2017 году область заняла 67-е место.

Самым криминальным регионом россии стала Республика Северная ОсетияАлания. Самым некриминальным — Чукотский автономный округ.

При составлении рейтинга используются не только показатели числа преступлений, количества ДТП, задолженности по налогам, но также уровень доходов населения, и индекс цен и данные по безработице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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