Саратовец за один вечер совершил две кражи
Его обязали отработать наказание
Изменить размер текста:
Суд признал 25-летнего саратовца виновным в двух кражах.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, вечером 28 июня мужчина залез в ООО «СарПрофСтрой» и унес инструменты на сумму свыше 20 тыс. рублей, а потом продал их таксисту за 5 тыс. рублей.
Ночью этого же дня злоумышленник пошел в бар на Астраханской улице и украл телефон, причинив ущерб на сумму свыше 8 тыс. рублей.
Гражданина обязали провести 350 часов на обязательных работах.
ИСТОЧНИК KP.RU