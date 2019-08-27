2019-08-27T12:49:38+03:00
Происшествия

Саратовец за один вечер совершил две кражи

Его обязали отработать наказание
Дарья Вострикова
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Суд признал 25-летнего саратовца виновным в двух кражах.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, вечером 28 июня мужчина залез в ООО «СарПрофСтрой» и унес инструменты на сумму свыше 20 тыс. рублей, а потом продал их таксисту за 5 тыс. рублей.

Ночью этого же дня злоумышленник пошел в бар на Астраханской улице и украл телефон, причинив ущерб на сумму свыше 8 тыс. рублей.

Гражданина обязали провести 350 часов на обязательных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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