Саратовские чиновники разработали стандарт организации школьного питания

СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-27T13:56:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 27 августа, в администрации Саратова прошло совещание по вопросам питания детей в школах. В нем участвовали мэр города, представители Роспотребнадзора, главы районных администраций города, поставщики питания и другие.

- На прошлом совещании я дал поручение создать стандарт по этому вопросу, собрать коллегиальные органы. Это поручение я дал заместителю по соцсфере Наталье Леонтьевой, — напомнил глава Саратова Михаил Исаев.

Леонтьева рассказала, что чиновники мэрии провели анализ, посмотрели нормативную базу других регионов по школьному питанию и создали стандарт — документ, чтобы сделать систему питания детей прозрачной.

Как заявила председатель комитета по образованию администрации Саратова Лариса Ревуцкая, цель документа — обезопасить питание, сохранить здоровье детей.

В документе, помимо других условий, также определены экономические и правовые аспекты. Например, сколько платит бюджет, а сколько — родители.

- Стандарт — это рамки единого подхода, — отметил Михаил Исаев.

Он также привел пример: когда сами кушать захотите, вы идете в магазин и выбираете, в кафе также, а что касается детского питания, ему что дали, то он и ест, а кто решает это? Директор. Он выбирает ИП, а кто знает, что у там у этого ИП, есть у него холодильники, склады?

- Тогда мы приняли решение, что кроме стандарта питания, будет создана также площадка, где мы будем обсуждать все эти вопросы — специальная комиссия, — сказал Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU