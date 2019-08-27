2019-08-27T12:44:05+03:00
Общество

Волонтеры будут прочесывать Саратов в поисках пропавшей пенсионерки

Идет набор добровольцев
Екатерина Семенова
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Тамара БеловаТамара Белова
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В Саратове объявлен активный поиск 65-летней Тамары Беловой.

Как сообщили «КП-Саратов» в отряде «Лиза Алерт», женщина пропала 26 августа в Ленинском районе.

На момент пропажи пенсионерка была одета в красное платье с коротким рукавом и синие джинсовые шлепки. Рост Тамары Беловой составляет 156 см, у нее нормальное телосложение, седые короткие волосы, голубые глаза.

Женщина дезориентирована.

Для поисков необходимы добровольцы, которые в составе экипажей будут искать Тамару Белову по Саратову. Создана тема в интернете, где все желающие могут сообщить о готовность принять участие в розыске. Прочесывание местности начнется после того, как будет набрано достаточное число волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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