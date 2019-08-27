2019-08-27T12:25:18+03:00
Происшествия

В Саратове 19 пожарных тушили гаражи на 8-й Дачной

Проводились электрогазосварочные работы
Дарья Вострикова
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Вчера, 26 августа, в 16:56 19 пожарных и три единицы техники выехали тушить гараж на 8-й Дачной улице в Ленинском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, площадь пожара составила 30 кв.м.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

Возгорание ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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