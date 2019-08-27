Очевидец рассказал подробности трагедии на Уисевича

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-27T12:21:33+03:00

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Очевидцы поделились подробностями ЧП на улице Усиевича в Заводском районе Саратова, где мужчина упал с девятого этажа.

Как рассказал «КП-Саратов» Иван Вдовенко, который опубликовал соответствующий пост в группе «Саратов онлайн», он является соседом квартиры, где разыгралась трагедия.

- Я живу в соседней квартире, за стеной. У нас общий тамбур с этой квартирой. Там были крики, все крушилось, громыхало, один что-то орал, второй молил «не надо» и т.п. Стоны, крики, громыхание, потом труп под окном, — рассказал он.

При этом ситуация продолжает оставаться неясной — очевидцы считают, что в квартире находилось не менее двух человек, судя по голосам. Один из них жертва, а второй тот, кто на него напал.

- Но когда приехала полиция на труп, в квартире второго не нашли. Уйти он не мог, у нас общая дверь, которую слышно всегда, куда он пропал не понятно. Но по голосам их явно было двое! — написал Иван Вдовенко.

Напомним, утром появилось неофициальное сообщение, что с балкона девятого этажа дома на Усиевича, 35а ночью сбросили труп. Перед этим в квартире якобы была драка.

ИСТОЧНИК KP.RU