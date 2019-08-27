В Саратове вспомнят Алексея Суркова
Мероприятие пройдет в саду «Липки»
Изменить размер текста:
В саратовском саду «Липки» 31 августа в 16:00 состоится литературный час «Современник большой эпохи», приуроченный к 120-летию со дня рождения Алексея Суркова.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, особой любовью пользовались песни на стихи поэта «В землянке», «Песня смелых», «То не тучи, грозовые облака», «Сирень цветет» и другие.
Посетители мероприятия смогут прочесть стихи Суркова, исполнить полюбившиеся песни на произведения автора.
ИСТОЧНИК KP.RU