В Саратове вспомнят Алексея Суркова

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-27T14:49:19+03:00

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В саратовском саду «Липки» 31 августа в 16:00 состоится литературный час «Современник большой эпохи», приуроченный к 120-летию со дня рождения Алексея Суркова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, особой любовью пользовались песни на стихи поэта «В землянке», «Песня смелых», «То не тучи, грозовые облака», «Сирень цветет» и другие.

Посетители мероприятия смогут прочесть стихи Суркова, исполнить полюбившиеся песни на произведения автора.

ИСТОЧНИК KP.RU