2019-08-27T14:49:19+03:00
Общество

В Саратове вспомнят Алексея Суркова

Мероприятие пройдет в саду «Липки»
Дарья Вострикова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В саратовском саду «Липки» 31 августа в 16:00 состоится литературный час «Современник большой эпохи», приуроченный к 120-летию со дня рождения Алексея Суркова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, особой любовью пользовались песни на стихи поэта «В землянке», «Песня смелых», «То не тучи, грозовые облака», «Сирень цветет» и другие.

Посетители мероприятия смогут прочесть стихи Суркова, исполнить полюбившиеся песни на произведения автора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Безымянном отметили День села
В Саратовской области предложили снизить транспортный налог на катера и гидроциклы
В Саратове усилится ветер
Спасатели вытащили висящего с моста над Волгой мужчину
Саратовские спортсмены взяли медали Первенства России по пулевой стрельбе
В Заводском районе временно закрывают два железнодорожных переезда
Иностранец пытался подкупить участкового из Ершова
Поставщики школьного питания могут проводить дни национальной кухни
«КамАЗ» протаранил легковушку в Саратове
Названы три района Саратовской области с самой большой зарплатой
Саратовская область входит в ТОП-20 самых некриминальных регионов России
Панков: Жители Черкасского должны получать положенную по закону надбавку к пенсии
Саратовец за один вечер совершил две кражи
Саратовские чиновники разработали стандарт организации школьного питания