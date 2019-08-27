Снова объявлен конкурс перевозчиков на 15 саратовских маршрутов

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-27T12:00:58+03:00

Первый конкурс был объявлен в феврале

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В Саратове снова объявлен конкурс перевозчиков на 15 маршрутов.

Напомним, что ранее маршруты № 9, 15, 23, 25, 48, 52, 54, 64Д, 76, 85, 94, 103 обслуживал ИП Андрей Малышев. В связи со смертью предпринимателя соглашения стали недействительными и теперь перевозки проходят по временному свидетельству.

Кроме того, еще с апреля не найдены желающие обслуживать маршруты №43 («Саратоворгсинтез» — дачи «Нитрона»), №39 (стадион «Волга» — поселок Водник) и №7 (стадион «Волга» — Князевка).

Подать заявку для участия в новом конкурсе можно до 26 сентября, его итоги подведут 9 октября. Договор будет заключен на пять лет.

Напомним, первый раз аукцион по выбору перевозчиков объявили 1 февраля, однако во время вскрытия конвертов оказалось, что на 13 из 88 маршрутов никто не подал заявку.

ИСТОЧНИК KP.RU