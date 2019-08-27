2019-08-27T14:45:35+03:00
Общество

В агломерации ремонтируют дороги для удобства жителей Саратова и Энгельса

Продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Екатерина Семенова
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В Саратовской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До конца года планируется отремонтировать более 150 объектов.

При этом значительное внимание уделяется Саратовской агломерации, где сосредоточена большая часть жителей области.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства области, выбор объектов для ремонта связан с критериями экономической и социальной значимости, а также основных транспортных потоков. В частности, многие жители Энгельса, который входит в агломерацию, работают в Саратове, поэтому для них крайне важно иметь возможность беспрепятственного ежедневного проезда.

Так, например, на подъезде к Энгельсу идет установка уличного освещения на протяженности около 2 км. На подъезде к Саратову уже оборудовано барьерное ограждение.

Кроме того, в Энгельсе продолжается строительство подземного перехода у Школы нового века на улице Лесозаводская, которая непосредственно ведет к мосту через Волгу, следовательно, жизненно необходима для связывания с Саратовом.

Также строится автодорога от улицы Нестерова и Колотилова до трассы СамараПугачев — Энгельс — Волгоград. Планируется завершить работы до 2022 года.

В Саратове более миллиарда рублей выделено на ремонт дорог по 97 адресам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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