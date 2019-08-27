В Заводском районе с девятого этажа сбросили труп мужчины

СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-27T10:50:57+03:00

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В Заводском районе Саратова с балкона скинули человека.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, ЧП произошло на улице Усиевича.

По словам подписчика группы «Саратов онлайн» Ивана Вдовенко, с балкона девятого этажа дома №35а по улице Усиевича сбросили тело человека после драки.

По словам очевидца, избиение в квартире продолжалось несколько часов, полиция якобы не приехала по вызову на драку, но появилась, лишь когда под окнами оказался труп мужчины.

По словам других очевидцев, драки не было, гражданин сам мог выпасть с балкона после того, как долгое время кричал у себя в квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU