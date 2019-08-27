Природный пожар перекинулся на дубовый лес в Татищевском районе

СЕГОДНЯ 09:30 2019-08-27T09:30:25+03:00

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В министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области подтвердили информацию об одном природном пожаре. В Татищевском районе 26 августа на территории Вязовского лесничества произошел низовой лесной пожар в дубовом насаждении.

Огонь охватил 3 га. Официально установлено, что причиной возгорания оказался переход огня с сопредельной территории - горела трава.

- Лесной пожар оперативно был локализован силами ОГУ "Вязовский учебно-опытный лесхоз", администрации Татищевского района, пожарной части и военными в 17.15. Ущерб лесному насаждению не нанесен, - сообщили "КП-Саратов" в министерстве.

Напомним, с 26.08 на территории лесного фонда области введен особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU