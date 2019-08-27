Под Саратовом мужчина продал женщине дом, а через 13 лет попытался ее выселить
Суд отказал ему в иске
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В Аткарском районе местный житель попытался отнять дом у женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, истец обратился с соответствующим заявлением в суд.
Оказалось, что в 2006 году мужчина продал женщине жилой дом в селе Марфино. Деньги он получил, но документы на имущество не передал.
Ответчица зарегистрировалась в доме и самостоятельно оплачивала коммунальные услуги и налог на недвижимость. В то же время она не имела возможности зарегистрировать право собственности на объект из-за отсутствия документов.
В связи с этим суд отказал истцу в удовлетворении требований о выселении женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU