Под Саратовом мужчина продал женщине дом, а через 13 лет попытался ее выселить

СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-27T09:02:49+03:00

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В Аткарском районе местный житель попытался отнять дом у женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, истец обратился с соответствующим заявлением в суд.

Оказалось, что в 2006 году мужчина продал женщине жилой дом в селе Марфино. Деньги он получил, но документы на имущество не передал.

Ответчица зарегистрировалась в доме и самостоятельно оплачивала коммунальные услуги и налог на недвижимость. В то же время она не имела возможности зарегистрировать право собственности на объект из-за отсутствия документов.

В связи с этим суд отказал истцу в удовлетворении требований о выселении женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU