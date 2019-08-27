2019-08-27T08:45:05+03:00
Происшествия

Пьяный рецидивист в Энгельсе угнал машину и попал в ДТП

Он решил покататься на «Калине» собутыльника еще в июне прошлого года
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсе вчера, 26 августа, полиция раскрыла угон «Лады Калина».

- 40-летний гражданин сообщил в полицию о преступлении 10 сентября 2018 года. Его собутыльник утром 22 июня угнал его «Ладу Калина» и у дома №45 по Волжскому проспекту попал в ДТП, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и почти через год доставили в отдел 39-летнего рецидивиста. Ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24