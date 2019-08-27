Пьяный рецидивист в Энгельсе угнал машину и попал в ДТП
Он решил покататься на «Калине» собутыльника еще в июне прошлого года
Изменить размер текста:
В Энгельсе вчера, 26 августа, полиция раскрыла угон «Лады Калина».
- 40-летний гражданин сообщил в полицию о преступлении 10 сентября 2018 года. Его собутыльник утром 22 июня угнал его «Ладу Калина» и у дома №45 по Волжскому проспекту попал в ДТП, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и почти через год доставили в отдел 39-летнего рецидивиста. Ему выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU