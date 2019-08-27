В Саратове пять раз судимый парень признался в краже «Мартини»

СЕГОДНЯ 08:42 2019-08-27T08:51:26+03:00

Он орудовал в Заводском районе

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Полиция Заводского района Саратова по заявлению 37-летнего гражданина раскрыла кражу из магазина на улице Орджоникидзе, 2.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестный унес «Мартини» стоимостью свыше 800 рублей.

По подозрению задержан 26-летний парень, который успел пять раз «отсидеть». Он не стал отрицать содеянное и отправился ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU