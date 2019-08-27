В Саратовской области продолжаются природные пожары

СЕГОДНЯ 08:40 2019-08-27T08:57:59+03:00

Самые крупные на сегодня полыхают в Краснопартизанском и Красноармейском районах

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области продолжаются лесные пожары.

Самый крупный, по данным спутникового сервиса fires.ru, наблюдается с 25 по 27 августа на границе Краснопартизанского и Пугачевского районов, между селами Чапаевский и Клинцовка, вдоль трассы Пугачев — Клинцовка. Здесь зафиксированы 25 очагов горения на площади 11,94 кв. км.

В Красноармейском районе на 27 августа подтверждается наблюдение 15 очагов горения на реке Иловля, между населенными пунктами Каменка и Первомайское. Здесь недалеко от трассы Р-228 Саратов — Волгоград горит 3,8 кв. км.

ИСТОЧНИК KP.RU