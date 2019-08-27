В Саратове безработный парень отобрал у прохожей смартфон
Юношу задержали
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В отдел полиции Ленинского района обратилась 28-летняя гражданка и рассказала, что 26 августа на улице Попова малознакомый парень отобрал у нее телефон марки Honor 6C.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, сумма ущерба составила почти 13 тыс. рублей.
Задержан 23-летний безработный парень, который во всем признался. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU