Мэрия Саратова: Все деньги на борьбу с мышиной лихорадкой потрачены

СЕГОДНЯ 08:31 2019-08-27T08:49:52+03:00

Администрация отреагировала на возбуждение уголовного дела по факту халатности

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Администрация Саратова выступила с официальным комментарием по борьбе с грызунами.

- Необходимые мероприятия проведены в объеме выделенных средств и предоставленных полномочий, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

В частности, были обработаны земли на 50-метровой приграничной с Кумысной поляной зоне. Площадь работ составила 23,7 гектара. Также дератизация была проведена в парках и скверах, например, «Солнечном», «Победе», «Территории детства», сквере Благодарова.

Всего на дератизационные мероприятия администрация получила 500 тыс. рублей.

Напомним, СУ СКР Саратовской области возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц в связи со вспышкой мышиной лихорадки. По версии следователей, органы власти не провели необходимые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU