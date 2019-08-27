Мэрия Саратова: Все деньги на борьбу с мышиной лихорадкой потрачены
Администрация Саратова выступила с официальным комментарием по борьбе с грызунами.
- Необходимые мероприятия проведены в объеме выделенных средств и предоставленных полномочий, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
В частности, были обработаны земли на 50-метровой приграничной с Кумысной поляной зоне. Площадь работ составила 23,7 гектара. Также дератизация была проведена в парках и скверах, например, «Солнечном», «Победе», «Территории детства», сквере Благодарова.
Всего на дератизационные мероприятия администрация получила 500 тыс. рублей.
Напомним, СУ СКР Саратовской области возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц в связи со вспышкой мышиной лихорадки. По версии следователей, органы власти не провели необходимые мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU