2019-08-27T08:47:14+03:00
Общество

В Саратове ночью ремонтировали три улицы

Работы идут в рамках нацпроекта
Дарья Вострикова
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В ночь с 26 на 27 августа в Саратове ремонтировали три дороги.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, асфальтировали Большую Горную от Танкистов до Мурманского проезда, Азина от Энтузиастов до Тульской и Клочкова от Политехнической до кольца трамвая №10.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отметим, что уже заменен асфальт на участках улиц: Генерала Захарова, Огородная, Пожарный проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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