В Саратове ночью ремонтировали три улицы
Работы идут в рамках нацпроекта
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В ночь с 26 на 27 августа в Саратове ремонтировали три дороги.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, асфальтировали Большую Горную от Танкистов до Мурманского проезда, Азина от Энтузиастов до Тульской и Клочкова от Политехнической до кольца трамвая №10.
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Отметим, что уже заменен асфальт на участках улиц: Генерала Захарова, Огородная, Пожарный проезд.
ИСТОЧНИК KP.RU