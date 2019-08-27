Виновнику смертельного ДТП под Балаковом увеличили наказание после жалобы

СЕГОДНЯ 08:13 2019-08-27T08:13:31+03:00

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В Балаковском районе усилили наказание осужденному за смертельное ДТП мужчине.

- Утром 16 сентября 2018 года 29-летний водитель «Лады Гранта» в районе 6-го км автодороги между Балаковом и Духовницким при повороте на село Матвеевка врезался в ВАЗ-2114. В результате аварии пассажир «четырнадцатой» погиб, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Виновника ДТП 7 июня 2019 года за нарушение ПДД, повлекшее смерть, приговорили к году колонии-поселения и на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с вождением.

Однако гособвинитель и потерпевший посчитали наказание слишком мягким и подали апелляцию.

Суд второй инстанции согласился с доводами жалобы и увеличил мужчине срок до двух лет, место отбытия осталось тем же.

ИСТОЧНИК KP.RU