Виновнику смертельного ДТП под Балаковом увеличили наказание после жалобы
В Балаковском районе усилили наказание осужденному за смертельное ДТП мужчине.
- Утром 16 сентября 2018 года 29-летний водитель «Лады Гранта» в районе 6-го км автодороги между Балаковом и Духовницким при повороте на село Матвеевка врезался в ВАЗ-2114. В результате аварии пассажир «четырнадцатой» погиб, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Виновника ДТП 7 июня 2019 года за нарушение ПДД, повлекшее смерть, приговорили к году колонии-поселения и на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с вождением.
Однако гособвинитель и потерпевший посчитали наказание слишком мягким и подали апелляцию.
Суд второй инстанции согласился с доводами жалобы и увеличил мужчине срок до двух лет, место отбытия осталось тем же.
ИСТОЧНИК KP.RU