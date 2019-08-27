Наркоман украл духи из магазина в центре Саратова

СЕГОДНЯ 08:12 2019-08-27T08:18:58+03:00

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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу из магазина на проспекте Кирова, 27 в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 38-летней женщины, 16 октября 2018 года кто-то унес духи марки Giorgio Armani Acqua Di Gio, стоимость которых превышала 8 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 31-летний гражданин, который продал духи на рынке за 1 тыс. рублей.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU