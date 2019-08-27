Наркоман украл духи из магазина в центре Саратова
Стоимость парфюма превышала 8 тыс. рублей
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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу из магазина на проспекте Кирова, 27 в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 38-летней женщины, 16 октября 2018 года кто-то унес духи марки Giorgio Armani Acqua Di Gio, стоимость которых превышала 8 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 31-летний гражданин, который продал духи на рынке за 1 тыс. рублей.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU