В Базарном Карабулаке у жителя изъяли 4 гектара земли

СЕГОДНЯ 08:09 2019-08-27T08:15:52+03:00

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В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области прокуратура выявила нарушения законодательства по обращению с землей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, проверка показала, что в 2019 году на учет был поставлен участок площадью 40 тыс. кв. м (4 гектара). Причем процедура была проведена с нарушениями лесного и земельного законодательства.

Собственник планировал использовать участок, для чего ему бы потребовалось вырубить деревья.

Прокуратура встала на защиту государственных интересов. Так как земля была передана в руки гражданина с нарушениями, то подлежала возвращению в собственность РФ.

В суд был подан иск об изъятии участка, который был удовлетворен.

ИСТОЧНИК KP.RU