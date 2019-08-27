В Базарном Карабулаке у жителя изъяли 4 гектара земли
В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области прокуратура выявила нарушения законодательства по обращению с землей.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, проверка показала, что в 2019 году на учет был поставлен участок площадью 40 тыс. кв. м (4 гектара). Причем процедура была проведена с нарушениями лесного и земельного законодательства.
Собственник планировал использовать участок, для чего ему бы потребовалось вырубить деревья.
Прокуратура встала на защиту государственных интересов. Так как земля была передана в руки гражданина с нарушениями, то подлежала возвращению в собственность РФ.
В суд был подан иск об изъятии участка, который был удовлетворен.
ИСТОЧНИК KP.RU