В Саратове Infiniti сбил мать с ребенком
Женщина и девочка госпитализированы [фото]
Фото Саратовской областной службы спасения
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В Заводском районе Саратова автомобиль Infiniti сбил женщину с ребенком.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Кавказская.
По предварительной версии, 31-летняя женщина и восьмилетняя девочка переходили дорогу по переходу. Они были госпитализированы с различными травмами.
Фото Саратовской областной службы спасения
По предварительной версии, водитель иномарки был лишен прав.
ИСТОЧНИК KP.RU