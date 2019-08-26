В Саратове Infiniti сбил мать с ребенком

СЕГОДНЯ 19:44 2019-08-26T20:20:56+03:00

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В Заводском районе Саратова автомобиль Infiniti сбил женщину с ребенком.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Кавказская.

По предварительной версии, 31-летняя женщина и восьмилетняя девочка переходили дорогу по переходу. Они были госпитализированы с различными травмами.

Фото Саратовской областной службы спасения

По предварительной версии, водитель иномарки был лишен прав.

ИСТОЧНИК KP.RU