СЕГОДНЯ 17:21 2019-08-26T17:23:27+03:00

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«Комсомолка» наградила победителей фотоконкурса «Мисс КП-Саратов». Обладательницами титула стали Ирина Алешина и Доминика Павенская.

Доминика Павенская

Ирина Алешина

Мероприятие, на котором победительницам вручили ленточки и другие призы, состоялось в бизнес-кофейне Get Together.

Обладательницы титулов в июне получают фотосессию от соорганизатора конкурса, Игоря Соловьева и его фотостудии «Белая дверь», travel-наборы косметики для волос и сертификат на 1 тыс. рублей на окрашивание от партнеров, центра эстетической медицины салона красоты «Дива». Также стилисты и визажисты «Дивы» создадут образ для обладательниц титула перед фотосессией (прическа и макияж).

Центр эстетической медицины салон красоты «Дива» подарил подарки победительницам

Один дополнительный приз дарят визажист Олеся Хорошева и фотошкола Игоря Соловьева. Ученики школы определили участницу для проведения фотопрогулки (фотосессии), ей стала Кадрия Искандирова. Образ перед фотосессией (макияж) для нее создаст Олеся.

КСТАТИ

Между тем, «Комсомолка» продолжает искать саратовских красавиц, желающих принять участие в сентябрьском конкурсе. Для участия в нем достаточно прислать на адрес saratov.kp@yandex.ru фотографию в любом формате, контактные данные и короткий рассказ (2-3 предложения) о себе.

ИСТОЧНИК KP.RU