Степень износа основных фондов саратовских предприятий превышает 48%

СЕГОДНЯ 17:15 2019-08-26T19:23:58+03:00

Хуже всего обстоят дела с добычей полезных ископаемых

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Стало известно, насколько изношен фонд основных предприятий среднего и крупного бизнеса в Саратовской области.

Как сообщили «Комсомолке» в Саратовстате, серьезнее всего изношено оборудование и другие ресурсы организаций по добыче полезных ископаемых.

Степень износа составляет 66%, а обновились предприятия в 2018 году на 10%.

На втором месте находится сфера водоснабжения, сбора и утилизации отходов — по итогу 2018 года зафиксировано устаревание основных фондов на 52,8%. Обновление произошло всего на 2,2%.

Тройку «лидеров» замыкают обрабатывающие производства. Замены у них требуют 49,3% основных фондов.

Лучше всего обстоят дела у электроэнергетики и газоснабжения — замены требуют 48,6% от фондов предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU