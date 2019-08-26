Степень износа основных фондов саратовских предприятий превышает 48%
Стало известно, насколько изношен фонд основных предприятий среднего и крупного бизнеса в Саратовской области.
Как сообщили «Комсомолке» в Саратовстате, серьезнее всего изношено оборудование и другие ресурсы организаций по добыче полезных ископаемых.
Степень износа составляет 66%, а обновились предприятия в 2018 году на 10%.
На втором месте находится сфера водоснабжения, сбора и утилизации отходов — по итогу 2018 года зафиксировано устаревание основных фондов на 52,8%. Обновление произошло всего на 2,2%.
Тройку «лидеров» замыкают обрабатывающие производства. Замены у них требуют 49,3% основных фондов.
Лучше всего обстоят дела у электроэнергетики и газоснабжения — замены требуют 48,6% от фондов предприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU