«Ростелеком» завершил крупный пилотный проект по модернизации инфраструктуры связи в Пугачеве

СЕГОДНЯ 17:14 2019-08-26T17:14:05+03:00

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«Ростелеком» завершил крупный пилотный проект по модернизации инфраструктуры связи в городе Пугачев Саратовской области. Оператор заменил медный кабель на оптический, обновил коммутационное оборудование и построил дополнительные линии до ряда микрорайонов. Горожане получили доступ к высокоскоростному интернету и современным цифровым сервисам.

- Мы реализовали крупнейший проект в сжатые сроки: за лето построили свыше 60 км оптических линий и охватили практически весь город, в котором проживают порядка 40 тысяч человек, современной сетью связи, — отметил Дмитрий Моисеев, директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

При проектировании новой инфраструктуры оператор учел особенность Пугачева — преимущественно малоэтажную застройку — и проложил коммуникации по технологии PON. Абоненты получили возможность подключить цифровые сервисы по оптическому кабелю, заведенному непосредственно в дом.

Первым пользователем новой сети стал житель Пугачева Семен Кочетков.

- Интернетом «Ростелекома» я пользуюсь с момента появления услуги. Приятно было первым переключиться на оптику: я наблюдал за инсталляторами с профессиональным интересом и даже немного поучаствовал в настройке. Скорость через Wi-Fi-роутер составляет 94 Мбит/с. Этого более чем достаточно для работы компьютера, ноутбука и телевизора с модулем беспроводного подключения к интернету, — рассказал он.

Жители Пугачева теперь могут пользоваться интернетом на скорости до 200 Мбит/с, системой «Умный дом», смотреть более 240 каналов интерактивного телевидения и управлять просмотром: ставить передачи на паузу, перематывать или записывать их. По запросу клиента сотрудники компании настроят сеть Wi-Fi с покрытием по всему дому.

Подробнее о подключении услуг связи в районах малоэтажной застройки Саратовской области можно узнать по телефону 8 800 1000 800 (звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU