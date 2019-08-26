2019-08-26T16:49:10+03:00
Общество

ГУ МЧС по Саратовской области предупреждает о дождях и грозах

Также ожидается сильные порывы ветра
Ольга Симонова
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В Саратовской области сегодня ночью и завтра днем, 27 августа, ожидаются дожди и грозы.

- Ветер подует с северо-запада со скоростью 4-9 м/с, а при грозе днем — будут порывы до 12-17 м/с. Ночью же температура может опуститься до +9…+14, а в пониженных местах — до +4 градусов. Днем — +17…+22, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

В главке жителей области просят убрать вещи с балконов и переставить автомобиль подальше от деревьев. Самим людям лучше не выходить на улицу, а если уж вы оказались во время непогоды не дома, нужно укрыться в магазине или в другом помещении, обходить стороной остановки, рекламные щиты и другие опасные конструкции, не стоит также приближаться к проводам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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