2019-08-26T16:52:57+03:00
Общество

В Саратове стартовало первенство области по летнему биатлону

Екатерина Семенова
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На саратовском лыжном стадионе «Зимний» сегодня, 26 августа, состоялся первый день соревнований в рамках первенства Саратовской области по летнему биатлону среди юношей и девушек 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 годов рождения. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда для участия в первенстве России по летнему биатлону в этих возрастных группах. Мероприятие организовано областной Федерацией биатлона Саратовской области совместно с региональным министерством молодежной политики и спорта.

Сегодня в кросс-спринте приняли участие лучшие биатлонисты в младших возрастных категориях. Поддержать юных участников пришли воспитанник саратовской школы биатлона, лидер сборной России Александр Логинов, президент федерации биатлона Саратовской области Зинаида Самсонова, председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи Саратовской областной думы Дмитрий Пьяных.

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- Одно из преимуществ биатлона, как вида спорта, что и занятия, и соревнования проходят на открытом воздухе, что важно для здоровья наших детей. Мы привыкли, что это зимний вид спорта, но на самом деле основной тренировочный процесс приходится на летний период, а дух соревнований, таких как эти, помогает нашим мальчишкам и девчонкам сохранять спортивную форму, — поделилась впечатлениями Зинаида Самсонова.

По ее словам, областная Федерация биатлона продолжает укреплять свою материально-техническую базу. Недавно были приобретены специальные ограждения для оснащения трассы, которые придают ей превосходный вид и позволяют спортсменам лучше ориентироваться во время гонки.

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Завтра соревнования продолжатся кросс-спринтом для старшей возрастной группы, который состоится на Солнечной Поляне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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