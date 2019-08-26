Жительницу Пугачева обманули в интернете при продаже коровы
Она лишилась 33 тыс. рублей
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В отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 58-летняя жительница Пугачева.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам женщины, с ее карты списали 33 тыс. рублей.
Она разместила в интернете объявление о продаже коровы, в связи с которым ей позвонила незнакомка и предложила внести задаток на карту. После ее уговоров гражданка недосчиталась крупной суммы.
Женщина отметила, что не помнит своих действий, теперь полицейские проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU