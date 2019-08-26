В Саратове без зарплаты остаются 515 человек на предприятиях обрабатывающей сферы
Им не выплатили 10,5 млн рублей
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По данным Саратовстата на 1 августа, просроченная задолженность организаций региона составила 10 млн 504 тыс. рублей.
Своих денег пока не дождались 515 человек, работников обрабатывающей сферы.
Проблема этих сотрудников усугубляется тем, что предприятия находятся в стадии конкурсного производства из-за неэффективной деятельности прежнего менеджмента.
Среди организаций, которые испытывали похожие проблемы, ранее назывались ОАО «Саратовский завод приборных устройств», АО «АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций» и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU