В Саратове без зарплаты остаются 515 человек на предприятиях обрабатывающей сферы

СЕГОДНЯ 16:36 2019-08-26T16:58:10+03:00

Им не выплатили 10,5 млн рублей

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По данным Саратовстата на 1 августа, просроченная задолженность организаций региона составила 10 млн 504 тыс. рублей.

Своих денег пока не дождались 515 человек, работников обрабатывающей сферы.

Проблема этих сотрудников усугубляется тем, что предприятия находятся в стадии конкурсного производства из-за неэффективной деятельности прежнего менеджмента.

Среди организаций, которые испытывали похожие проблемы, ранее назывались ОАО «Саратовский завод приборных устройств», АО «АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU