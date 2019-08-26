В Саратовской области появится финская пшеница
Решение по поводу ввоза каждой партии будет приниматься после экспертизы
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области в соответствии с письмом федерального ведомства сообщает, что КФХ «Люфт» из Омской области может ввозить заграничную пшеницу.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, разрешено ввозить 19,8 тыс. тонн яровых культур из Финляндии.
Решение о ввозе каждой партии будет приниматься по результатам лабораторной экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU