Двое подростков без причины избили прохожего в Марксе

СЕГОДНЯ 16:18 2019-08-26T16:54:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Марксе Саратовской области 16-летний парень попал под суд за нападение на прохожего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж с применением неопасного насилия».

Следствие считает, что около 15 часов 9 июня двое 16-летних юношей встретили в подъезде дома незнакомого 43-летнего мужчину. Один из парней без причины ударил прохожего: сначала ногой в грудь, потом кулаком по лицу. Потерпевший упал, уронив мобильный телефон. Юные грабители забрали аппарат себе, продолжив избивать жертву.

После этого парни попытались сбежать, но ограбленный их догнал, что привело к новой волне избиений. Его спасла проходившая мимо женщина, которая пригрозила вызвать полицию. Когда подростки скрылись, она позвонила в «скорую помощь».

Один из нападавших полностью признал вину и выплатил потерпевшему стоимость телефона. Дело в отношении второго расследуется отдельно и направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU