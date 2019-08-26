2019-08-26T16:15:05+03:00
Общество

Володин привел негативный пример работы строителей на школе в Саратовской области

В Самойловке сорвали срок сдачи школы после реконструкции
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Школа в СамойловкеШкола в Самойловке
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Школа в Самойловке откроет свои двери для учеников лишь в октябре. При этом планировалось завершить все работы по капитальному ремонту до начала учебного года и принять учеников в главную школу райцентра в начале сентября.

Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал 26 августа в ходе встречи с директорами школ в Саратове — в школе «Аврора».

Подрядчик не успевает завершить работы в срок. Еще в июле, во время визита Володина в Самойловку, строители предлагали сдвинуть сроки сдачи объекта. На это спикер Госдумы предложил работать в несколько смен и увеличить количество рабочих на стройке.

На реконструкцию школы после встречи Володина с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой Саратовской области выделили дополнительно 200 млн рублей.

Напомним, сегодня при посещении строительной площадки школы в микрорайоне «Звезда» в Саратове спикер Госдумы отметил высокое качество и культуру строительных работ на этом объекте и поставил в пример другим, подобным стройкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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