Саратовские теплицы могут строить в Иране

СЕГОДНЯ 15:50 2019-08-26T16:10:14+03:00

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Саратовские сельхозпроизводители посетили Исламскую республику Иран. Возглавил делегацию зампред областного правительства Алексей Стрельников.

Как сообщили «КП-Саратов» в секретариате зампреда правительства, в рамках визита состоялась встреча с губернатором провинции Голестан, а также аппаратом правительства, президентом и советом директоров ТПП.

Одной из тем обсуждения стали проблемы взаиморасчетов, открытия филиалов или назначения представителей банков.

Планируется, что делегация провинции Голестан посетит II Саратовский экономический форум в октябре, на котором будут подписаны меморандумы.

В частности, сотрудничество предполагается вести в сфере разведения скота и поставках мяса, а также культурного и туристического обмена.

Кроме того, был озвучен ряд конкретных предложений. Например, глава сельхозассоциации Голестана, господин Мохаджер выразил идею предоставить площади для строительства саратовских теплиц. Также предложено поставлять в Иран пшеницу, а обратно везти муку.

ИСТОЧНИК KP.RU